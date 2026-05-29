В рязанской школе № 33 открыли памятный пограничный знак и провели митинг ко Дню пограничника

28 мая в России отмечается День пограничника. В школе № 33 города Рязани к этой дате был приурочен торжественный митинг, на котором почтили память воинов, погибших при защите государственных границ.

Особое событие для образовательного учреждения произошло ещё в сентябре 2024 года: по инициативе Рязанского регионального отделения «Боевого братства» на территории школы установили и торжественно открыли Памятный пограничный знак. Учебное заведение выбрали не случайно — с 2013 года здесь работают кадетские классы пограничной направленности. Они были созданы по инициативе выпускника школы, Героя России Олега Дуканова, при содействии УФСБ России по Рязанской области и Голицынского пограничного института ФСБ России.

На митинге в школе присутствовали почётные гости. Перед собравшимися выступил представитель регионального УФСБ Андрей Соколов. Участники мероприятия почтили память павших пограничников минутой молчания.