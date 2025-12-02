В Рязанской области разыскивается 80-летний Михаил Кочетков

В Скопинском районе Рязанской области разыскивается 80-летний Михаил Кочетков. Об сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С 1 декабря 2025 года о его местонахождении ничего не известно. Особое внимание уделяется тому, что мужчине необходима медицинская помощь.

Приметы Михаила Кочеткова: рост около 168 см, нормальное телосложение, волосы рыжевато-русые с сединой, серые глаза. О том, во что он был одет, информации нет.

Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, сообщите ее по телефону 8-800-700-54-52 или 112.