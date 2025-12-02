Вечером 2 декабря в Рязани десятки улиц остались без электричества

В Рязани более 10 улиц отключили электроэнергию из-за технологического нарушения. Об этом сообщает РГРЭС.
Во вторник, 2 декабря, в 18:10 произошло технологическое нарушение в смежной организации по следующим улицам:
- Гагарина (Cоколовка),
- Дачная (Соколовка),
- Заречная (Соколовка),
- Лесок район,
- Озерная (Cоколовка),
- Полевая (Соколовка),
- Железнодорожная (Соколовка),
- Ленпоселок (Соколовка),
- Мира (Соколовка),
- Куйбышевское ш.,
- Лесок район.
Бригады работают над восстановлением электроснабжения. По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.