Вечером 2 декабря в Рязани десятки улиц остались без электричества

В Рязани более 10 улиц отключили электроэнергию из-за технологического нарушения. Об этом сообщает РГРЭС.

Во вторник, 2 декабря, в 18:10 произошло технологическое нарушение в смежной организации по следующим улицам:

Гагарина (Cоколовка),

Дачная (Соколовка),

Заречная (Соколовка),

Лесок район,

Озерная (Cоколовка),

Полевая (Соколовка),

Железнодорожная (Соколовка),

Ленпоселок (Соколовка),

Мира (Соколовка),

Куйбышевское ш.,

Лесок район.

Бригады работают над восстановлением электроснабжения. По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.