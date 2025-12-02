В Рязанской области ограничат движение транспорта из-за строительства моста через Оку

В Рязанской области на протяжении пяти дней будет ограничено движение транспорта из-за строительства моста через реку Оку. Об этом информирует региональное министерство транспорта.

С 9 по 13 декабря на отрезке автодороги Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш будут проводиться работы по возведению мостового перехода через реку Оку. В связи с этим в ночное время будет вводиться временное ограничение движения.

Период перекрытия: с 00:00 до 06:00 утра. Продолжительность каждого перекрытия составит до 60 минут.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездки и быть внимательными на дороге.