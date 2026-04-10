В Рязани с Фонда капремонта взыскали деньги за заболевших детей

В Рязани суд удовлетворил требования прокуратуры Железнодорожного района о взыскании морального вреда вреда с Фонда капремонта. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Иск в суд прокуратура направила, действуя в интересах многодетной семьи. В ходе проверки выяснилось, что в 2025 году не был вовремя завершён капитальный ремонт системы теплоснабжения в многоквартирном доме по улице Октябрьский городок. Из-за этого семья проживала две недели без отопления, трое детей из-за переохлаждения заболели.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил иск, обязав Фонд выплатить компенсацию морального вреда в размере 27 тыс. рублей.