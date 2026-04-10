Миронов предложил платить детские пособия семьям контрактников и мобилизованных до 16 лет

Сергей Миронов внёс в Госдуму законопроект, который меняет правила выплаты детских пособий для семей военнослужащих. Соавтором документа стала председатель профильного комитета Яна Лантратова.

Сейчас ежемесячное пособие на ребёнка получают только те семьи, где отец служит по срочному призыву. Как только контракт подписан или пришла повестка о мобилизации, Социальный фонд выплаты прекращает. Формально человек продолжает служить Родине. Фактически его семья теряет деньги.

Реклама

Именно это противоречие порождает массовые судебные споры и вызывает, по словам Миронова, «справедливое недовольство граждан».

Инициатива решает сразу две проблемы. Первая: распространить право на пособие на семьи контрактников и мобилизованных, устранив пробел в законодательстве. Вторая: продлить срок выплат с нынешних трёх лет до 16.

Миронов подчёркивает, что трёхлетний предел не учитывает реальное положение семей, где один из родителей подолгу отсутствует дома. С учётом СВО речь идёт о сотнях тысяч семей по всей стране.

Лидер партии призвал депутатов Госдумы поддержать законопроект, сообщает пресс-служба СР.