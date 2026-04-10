Храп мужа может оставить жену глухой на одно ухо — буквально. Сомнолог предупредила: 80 дБ каждую ночь необратимо разрушают клетки внутреннего уха. Именно поэтому 41% пар уже спят в разных комнатах.

Весна подкинула российским семьям неожиданную проблему. У многих мужчин обострилась сезонная аллергия — нос закладывает, дыхание затрудняется, и по ночам супруги превращаются в настоящие источники шума. Сомнолог Ирина Галеева забила тревогу: жёны таких мужчин рискуют потерять слух. Не метафорически. Буквально.

Цифры, которые пугают

Уровень шума от ночного храпа способен превышать 80 дБ. Для сравнения: примерно столько же производит оживлённая городская магистраль или цех металлургического комбината. Только магистраль остаётся снаружи, а источник шума в данном случае лежит в полуметре от головы спящей женщины.

При регулярном воздействии такого звука во время сна повреждаются клетки внутреннего уха — именно того, которое находится ближе к супругу. Галеева подчёркивает: изменения необратимы. Никакого восстановления, никакой компенсации.

Слух — не единственная жертва

Помимо риска для слуха, постоянный ночной шум бьёт по нервной системе. Сон становится короче и поверхностнее, утром появляются головные боли. Хроническое недосыпание накапливается незаметно, но последствия ощущаются очень конкретно: раздражительность, снижение концентрации, общая разбитость.

Это не просто дискомфорт. Это системный удар по здоровью.

Почти половина пар, в которых муж регулярно храпит, в итоге расходятся по разным спальням. 41% — цифра, которую зафиксировала SHOT ПРОВЕРКА. Решение понятное и, судя по всему, оправданное с медицинской точки зрения.

Вопрос лишь в том, стоит ли ждать, пока ситуация дойдёт до этой точки, или всё же заняться причиной, а не следствием.