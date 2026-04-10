Фото: полиция Рязани
Происшествия

В Рязани мужчина поцарапал Ford соседа и получил уголовное дело по статье УК РФ

Алексей Самохин
Житель Рязани поцарапал машину соседа ключом от собственной квартиры — из-за старой обиды, которую тот даже не помнил. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

20-летний рязанец обнаружил утром на своём Ford несколько длинных глубоких царапин. Автомобиль стоял у дома на улице Сельских Строителей. Мужчина сразу обратился в отдел МВД по Московскому району.

Осмотр показал: повреждения нанесены острым металлическим предметом, явно не другой машиной. Эксперты-криминалисты склонились к версии о ключе или гвозде. Следствие началось.

Во время опроса выяснилась важная деталь. Незадолго до случившегося у владельца Ford возник конфликт с 31-летним жителем соседнего дома. Раньше мужчины общались нормально, без особых трений. Но в какой-то момент сосед начал предъявлять претензии по поводу нарушенных обещаний. Хозяин машины отмахивался. Конкретный предмет спора и вовсе забылся со временем, но обида у 31-летнего осталась.

Оперативники обошли жителей домов вокруг парковки. Нашлись люди, которые видели 31-летнего рязанца рядом с машиной заявителя. Этого хватило, чтобы выйти на подозреваемого и задержать его.

На допросе картина прояснилась окончательно. Вечером, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, мужчина увидел автомобиль соседа. Решил «наказать» обидчика. Достал ключ от входной двери своей квартиры и прошёлся им по корпусу иномарки. Был уверен: никто не заметил. Просчитался.

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

