Рязанские студенты узнали о правилах кибербезопасности от экспертов T2

Оператор T2 продолжает повышать цифровую грамотность жителей Рязанской области. Специалисты компании провели лекции для учащихся семи колледжей и техникумов региона. Студентам рассказали об актуальных угрозах в интернете и разобрались, как пользоваться современными технологиями, не подвергая риску свои личные данные.

Лекции от экспертов T2 — одно из ключевых направлений просветительской работы оператора в Рязанской области. Компания поддерживает образовательные проекты, устраивает мастер-классы и рассказывает о методах кибербезопасности как молодым людям, так и представителям мудрого поколения.

На этот раз занятия на тему «Основы информационной безопасности» прошли в Клепиковском технологическом техникуме, Ряжском технологическом техникуме, Кораблинском агротехнологическом техникуме, Рязанском колледже имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова, Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова, Спасском политехническом техникуме и Кадомском технологическом техникуме.

Студенты узнали о типичных схемах мошенников и способах защиты личных данных. Особый интерес у слушателей вызвали факты о том, что современные OSINT-методы позволяют злоумышленникам вычислить местоположение человека по метаданным обычного фото, а объектом атаки может стать не только смартфон или ноутбук, но и умная бытовая техника, которую хакеры используют для массированных DDoS-атак. В связи с этим особенно важны сложные пароли, двухфакторная аутентификация и осторожность при работе с публичными Wi-Fi сетями.

По оценкам экспертов, до 70% россиян отвечают на звонки с незнакомых номеров и вступают в диалог, даже не осознавая, кто находится на другом конце провода. Излишне доверчивых людей или тех, кто не знаком с правилами безопасности, легко ввести в заблуждение. Именно поэтому в T2 считают необходимым обучать всех, кто осваивает современные технологии.

Кроме этого, своим абонентам оператор предлагает бесплатные сервисы безопасности — они собраны в разделе SAFEWALL приложения T2. Например, голосовой ассистент Миа сам ответит на подозрительные звонки и пришлет расшифровку разговора в SMS, системы «Антиспам» и «Антифишинг» предупредят о вызовах мошенников и заблокируют опасные ссылки в мессенджерах и почте. А с помощью специальной проверки можно узнать, не попали ли личные данные в открытый доступ.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2: