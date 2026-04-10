Рязанцев будут судить за мошенничество с налоговым вычетом

Прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего мужчины и 51-летней женщины, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, в конце 2024 года обвиняемые предоставили в УФНС России по Рязанской области заведомо ложные сведения об оплате фигуранткой медицинских услуг с целью получения налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. На основании этих сведений женщина получила более 40 тыс. рублей.

Часть полученной суммы она передала своему подельнику в качестве вознаграждения за содействие.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани для рассмотрения по существу.