В Рязанской области расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья — Павел Малков

Анастасия Мериакри
В Рязанской области построено 15 новых жилых домов для переселения граждан из аварийного фонда. Строительство таких объектов находится на особом контроле Губернатора Павла Малкова и ведется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В текущем году завершено строительство 15 новых многоквартирных домов, в которых получат благоустроенные квартиры граждане, переселяемые из аварийного жилья. Так, в поселке Листвянка введены в эксплуатацию два трехэтажных многоквартирных дома. В них расположены 65 квартир, в которые переедут жители из 9 аварийных жилых зданий. В настоящее время администрацией Рязанского района оформляются документы, необходимые для предоставления квартир гражданам. До конца текущего года все жильцы получат возможность переехать в новое благоустроенное жилье.

В Скопинском районе в этом году завершено строительство 10 жилых домов, которые также введены в эксплуатацию. С учетом еще шести домов, построенных в муниципалитете в прошлом году, в благоустроенные квартиры переселят 135 человек из 11 аварийных многоквартирных домов площадью 2233 кв. м.

Кроме того, построены два многоквартирных дома в Милославском районе. В настоящее время ведется подготовка к их сдаче в эксплуатацию. Новые квартиры получат 32 семьи (82 человека), которые переедут из 7 аварийных домов площадью 1172 кв. м.

Также недавно ключи от новых квартир получили жители Рыбного. Новоселье там справят 146 семей. Строительство дома позволило решить проблему расселения граждан из 18 аварийных домов общей площадью 6120 кв. м.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул важность работы по строительству комфортного и безопасного жилья для рязанцев.

«Переселение граждан из аварийного фонда – это социально значимый вопрос. Решаем его в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального Минстроя, Фонда развития территорий, – отметил Губернатор. – Благодаря нацпроекту в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья».

В целом, с учетом новых жилых домов, построенных в Рыбном, Листвянке, Скопинском и Милославском районах, площадь расселенного аварийного жилья в регионе увеличится и составит порядка 57 тысяч квадратных метров.

