В России готовятся ещё плотнее закручивать гайки вокруг VPN. Роскомнадзор продолжит блокировать нелегальные сервисы обхода ограничений и, по словам властей, в итоге собирается довести дело до их «полной отмены». Об этом в разговоре с изданием «Абзац» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Поводом для комментария стала информация о том, что провайдеры начали автоматически отключать интернет пользователям, которые выходят в сеть через VPN, чтобы обойти блокировки. Люди жалуются: запускаешь сервис — и связь просто пропадает.

Свинцов подтвердил: у Роскомнадзора действительно появился новый инструмент для блокировки нелегальных VPN. По его словам, именно поэтому пользователи стали чаще замечать проблемы с доступом к таким сервисам. И это не разовая кампания. Чиновник подчёркивает, что работа будет продолжена до тех пор, пока подобные сервисы не исчезнут из поля зрения российских пользователей.

Депутат напомнил, что РКН давно взял курс на ограничение незаконных VPN и с тех пор борьба с ними не прекращалась. Теперь, утверждает он, ведомство только усиливает давление. Россиянам же, по версии Свинцова, нужно подбирать для своих задач только «разрешённые сервисы» и не искать обходные пути.

Он отдельно отметил, что у Роскомнадзора регулярно обновляются технические возможности. Нарабатывается и практика взаимодействия с операторами мобильной связи и интернет‑провайдерами. То есть инструменты слежения и блокировки становятся всё тоньше и точнее. С учётом этих заявлений можно ожидать, что использование нелегальных VPN в России будет становиться всё сложнее и рискованнее.