Ежегодно в Рязанской области регистрируется 150-200 новых случаев ВИЧ

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало статистику заболевания в регионе.

Каждый год в этот день внимание всего мира обращается к проблеме, затрагивающей каждого человека. Тема 2025 года звучит как «От вызовов — к преобразованиям в ответе на ВИЧ», что является призывом не оставаться безучастными.

В Рязанской области ежегодно регистрируется 150-200 новых случаев ВИЧ. Наиболее уязвимая группа — молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет. Основной способ передачи инфекции на сегодняшний день — половой контакт.

Пути заражения СПИДом:

Незащищённые половые контакты.

Передача через кровь (с использованием инструментов, шприцев).

От матери к ребёнку.

Для защиты от инфекции необходимо:

Использовать презервативы.

Воздержаться от употребления инъекционных наркотиков.

Проходить регулярное тестирование — это единственный способ узнать свой ВИЧ-статус.

Где пройти тестирование в Рязани?

Центр СПИД и ИЗ расположен по адресу: ул. Спортивная, 9.

До 5 декабря действует «горячая линия» Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-550-85-62, 92-94-62, 92-98-08.