Понедельник, 1 декабря, 2025
Рязань
Ежегодно в Рязанской области регистрируется 150-200 новых случаев ВИЧ

Анастасия Мериакри
Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/people-holding-world-aids-day-red-symbol_18262322.htm#fromView=search&page=1&position=12&uuid=20d1fc30-3698-45cf-8496-b24006ccb2e2&query=%D0%B2%D0%B8%D1%87

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало статистику заболевания в регионе.

Каждый год в этот день внимание всего мира обращается к проблеме, затрагивающей каждого человека. Тема 2025 года звучит как «От вызовов — к преобразованиям в ответе на ВИЧ», что является призывом не оставаться безучастными.

В Рязанской области ежегодно регистрируется 150-200 новых случаев ВИЧ. Наиболее уязвимая группа — молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет. Основной способ передачи инфекции на сегодняшний день — половой контакт.

Пути заражения СПИДом:

  • Незащищённые половые контакты.
  • Передача через кровь (с использованием инструментов, шприцев).
  • От матери к ребёнку.

Для защиты от инфекции необходимо:

  • Использовать презервативы.
  • Воздержаться от употребления инъекционных наркотиков.
  • Проходить регулярное тестирование — это единственный способ узнать свой ВИЧ-статус.

Где пройти тестирование в Рязани?

Центр СПИД и ИЗ расположен по адресу: ул. Спортивная, 9.

До 5 декабря действует «горячая линия» Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-550-85-62, 92-94-62, 92-98-08.

