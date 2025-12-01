Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Более 150 человек задержали в выходные в результате рейдов в Рязанской области

Анастасия Мериакри

За пятницу и выходные полицейские в Рязани и Рязанской области организовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного режима и выявление правонарушений. Поддержку полицейским оказывали сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области.

В результате рейдов в отделы полиции было доставлено более 150 человек. В Рязанском, Рыбновском, Касимовском, Кораблинском и Скопинском районах выявили и пресекли восемь правонарушений, совершенных иностранными гражданами.

Внимание в Рязани уделялось охране общественного порядка на центральных улицах города и около крупных торговых точек. В городе было выявлено и пресечено 12 нарушений миграционного законодательства, допущенных иностранными гражданами.

Полиция также проверила соблюдение правил розничной торговли алкоголем. В магазине на улице Интернациональной и в кафе на улицах Касимовская и Циолковского были выявлены нарушения. Изъято 39 литров спиртного.

В общей сложности в Рязани в ходе рейдов было выявлено и пресечено 54 правонарушения.

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе будут продолжены.

Более 150 человек задержали в выходные в результате рейдов в Рязанской области
Более 150 человек задержали в выходные в результате рейдов в Рязанской области
Более 150 человек задержали в выходные в результате рейдов в Рязанской области

Другие материалы рубрики

Подросток Вадим Кузнецов, нуждающийся в медпомощи, пропал из больницы в Рязани

Рязанская прокуратура через суд заставила Соцфонд заплатить инвалиду 10 тысяч за моральный вред

Лобовое ДТП под Рязанью: водитель ВАЗ-2114 погиб, двое пассажиров в больнице

Опергруппа: В Рязанской области ночь прошла спокойно, беспилотник сбит

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Рязанской области утром 25 ноября

В Рязани вынесен обвинительный приговор организаторам незаконной миграции

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.