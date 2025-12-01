Более 150 человек задержали в выходные в результате рейдов в Рязанской области

За пятницу и выходные полицейские в Рязани и Рязанской области организовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного режима и выявление правонарушений. Поддержку полицейским оказывали сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области.



В результате рейдов в отделы полиции было доставлено более 150 человек. В Рязанском, Рыбновском, Касимовском, Кораблинском и Скопинском районах выявили и пресекли восемь правонарушений, совершенных иностранными гражданами.

Внимание в Рязани уделялось охране общественного порядка на центральных улицах города и около крупных торговых точек. В городе было выявлено и пресечено 12 нарушений миграционного законодательства, допущенных иностранными гражданами.



Полиция также проверила соблюдение правил розничной торговли алкоголем. В магазине на улице Интернациональной и в кафе на улицах Касимовская и Циолковского были выявлены нарушения. Изъято 39 литров спиртного.



В общей сложности в Рязани в ходе рейдов было выявлено и пресечено 54 правонарушения.



Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе будут продолжены.