Павел Малков: В 17 школах Рязанской области созданы центры по беспилотным авиационным системам

В центре военно-патриотического воспитания «Зарница» состоялась профильная смена «Архипелаг времени». В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» школьники Рязанской области изучают основы управления дронами.

Лагерная смена «Архипелаг времени» была посвящена беспилотным авиационным системам в соответствии с задачами профильного национального проекта, ориентированного на подготовку кадров для области беспилотных технологий.

Участниками смены стали более 80 рязанских школьников, которые обучаются в кружках «БАС», созданных в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Ребята прослушали курс лекций по основам военной подготовки и управлению дронами. Полученные знания они отработали на практических занятиях.

В настоящее время в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в регионе созданы практические центры в 17 школах области и колледже электроники. Благодаря этому более 1000 учеников и студентов могут изучать основы работы с дронами.

По словам Губернатора Павла Малкова, Рязанская область является одним из первых субъектов в стране, где стали внедрять такие программы при поддержке федерального центра.

«Очень перспективное направление, которое, во-первых, просто интересно детям, а во-вторых, очень востребовано на рынке труда. Это программы, которые мы будем только расширять, и ряд других смежных направлений, которые сейчас тоже интересны и востребованы», — отметил Павел Малков.