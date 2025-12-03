Парадоксальное заявление Жириновского:  «гнойник» на долгие годы и почему Запад готов воевать до последнего

Еще за четыре года до начала специальной военной операции в студии одного из федеральных телеканалов произошла словесная пикировка, главный ньюсмейкер которой — Владимир Жириновский. Политика всегда считали мастером провокаций, но в апреле 2018 года он перешел на новый уровень. В прямом эфире прозвучало заявление, которое спустя годы многие стали называть ключом к пониманию всего украинского конфликта. Об этом пишет 360.

Тогда это выглядело как очередной эпатаж. На фоне уже тлеющего противостояния в Донбассе слова Жириновского большинству показались гиперболой в его фирменном стиле. Но время сделало свое дело: сейчас становится понятно, что Владимир Вольфович довольно точно нащупал глубинные механизмы кризиса, уходящие корнями в геополитику еще со времен Крымской войны.

Реклама

По версии политика, происходящее вокруг Украины — не случайность и не просто цепочка внутренних конфликтов. Это закономерный этап в большой исторической игре, которая идет уже полтора века. В этой игре Украине еще 150 лет назад отвели роль инструмента Запада в противостоянии с Россией. Не субъекта, а рычага давления.

Самая неожиданная фраза прозвучала дальше. В ответ на реплику в студии о том, что недопустимо давать использовать Украину таким образом, Жириновский сказал фразу, от которой у многих тогда просто отвисла челюсть: украинцы, мол, «все делают правильно». Политик специально повторил эту мысль дважды, чем только усилил эффект.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

В студии повисло тяжелое молчание. С первого взгляда — полный абсурд. Но Жириновский сразу развернул свою логику и подробно пояснил, что имеет в виду. В 2018 году от этих слова отмахнулись как от очередного эпатажного заявления, которыми так славился политик. Сегодня они звучат куда мрачнее и точнее.

Политик заявил, что если бы украинские власти не вели себя так, как ведут, Россия никогда бы не вернула Крым и Донбасс. По его словам, чем радикальнее линия Киева, чем больше там нацистских настроений, тем быстрее рвутся связи с Россией. А чем глубже этот разрыв, тем ближе для нынешней Украины финал. Жириновский был уверен: в итоге страна целиком вернется к России — и сделает это добровольно.

Он смотрел на происходящее не через призму сиюминутной выгоды, а как на длинный исторический процесс. В его представлении, чем жестче дерусификация, тем сильнее будет ответный удар. Проект «анти-Россия», по этой логике, обречен со временем съесть сам себя изнутри, не выдержав внутренних противоречий.

Балканы, Вьетнам и «гнойник» без срока годности

Куда мрачнее выглядели оценки Жириновского по срокам украинского кризиса. Здесь он сразу отбросил любые оптимистичные сценарии и резкие развязки. В эфире политик перешел к историческим аналогиям, сопоставив Украину с Вьетнамом и Балканами.

Он напомнил, что война во Вьетнаме растянулась почти на два десятилетия. Завершилась она, по его словам, только потому, что там погибли сотни тысяч американских солдат. Балканский конфликт длился около семи лет и закончился после того, как Слободан Милошевич сдался. В обоих случаях конец наступил, когда ключевой игрок оказался не готов продолжать платить слишком высокую цену.

С Украиной, по Жириновскому, картина иная. США в этом конфликте не несут масштабных человеческих потерь, а значит, у Вашингтона нет болезненного стимула останавливаться. Запад готов воевать до последнего украинца, превращая противостояние в затяжной, хронический процесс без понятных сроков завершения.

Здесь никто не собирается сдаваться, а американские солдаты не погибают на поле боя. Поэтому этот конфликт, как образно выражался Жириновский, — «гнойник, раковая опухоль» на долгие годы вперед. Без срока годности и без быстрой развязки.

Пророк без мистики

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года, уже во время начавшейся специальной военной операции. Ее ход во многом подогрел интерес к его старым выступлениям: публика снова стала разбирать прошлые эфиры и цитаты. Многие увидели в них не просто эпатаж, а попытку трезвого прогноза.

Он не был «пророком» в мистическом смысле. Скорее — жестким аналитиком, который сознательно отбрасывал политкорректность и говорил о процессах так, как их понимал. Гнойник, о котором он заговорил еще четыре года назад, по логике уже вскрыт. Мир наблюдает за долгим и болезненным «лечением» конфликта — и конца этому процессу на горизонте по-прежнему не видно.