Фото с сайта Правительства Рязанской области
Павел Малков принял участие в обсуждении перспектив подготовки граждан к военной службе

Губернатор Рязанской области Павел Малков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в расширенном заседании Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, которое провел заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

В работе участвовали начальники штабов военных округов, военные комиссары субъектов РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов. От Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Денис Боков, председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев, начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Жеребин.

«Время показывает, что задачи, которые мы с вами решаем, относятся к одной из важнейших сфер воспитания и обучения подрастающего поколения, от которого зависит будущее нашего Отечества», – подчеркнул Владимир Цимлянский. Он отметил, что созданная система подготовки граждан к военной службе обеспечивает реализацию комплекса мер, направленных на улучшение состояния здоровья, физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, развитие военно-патриотического воспитания, а также повышение качества подготовки граждан по основам военной службы и военно-учетным специальностям.

В ходе заседания рассматривались итоги реализации мероприятий шестого этапа Концепции федеральной системы подготовки граждан к военной службе. Обсуждались вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия, порядков проведения профилактических медицинских осмотров, медосвидетельствования граждан, подлежащих постановке на воинский учет и призыву на военную службу. Были рассмотрены результаты деятельности образовательных учреждений ДОСААФ России, предложения по дальнейшему развитию движения «ЮНАРМИЯ», детско-юношеского спорта, меры, направленные на увеличение доли граждан призывного возраста, ведущих здоровый образ жизни.

Речь также шла о развитии учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи, обновлении базы школьных кабинетов по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», единой системе подготовки специалистов, работающих в направлении допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Кроме того, участники заседания обсудили ключевые военно-патриотические мероприятия, которые реализованы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», основные задачи на 2026 год.

