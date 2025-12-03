Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
0.4 C
Рязань
Сгенерированный ИИ образ Юрия Гагарина провел церемонию бракосочетания в Рязани

Анастасия Мериакри
В Рязани состоялась первая в истории города церемония бракосочетания, на которой использовался искусственный интеллект. Об этом сообщила группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Необычная свадьба Григория и Анастасии прошла на территории Рязанской ВДНХ в Цифровом музее. Их мужем и женой объявил сгенерированный ИИ образ Юрия Гагарина, первого человека в космосе.

Музей, имеющий дугообразную форму, символизировал путь от начала отношений до сегодняшнего дня. Перед тем как дать согласие на брак, пара прошла через этапы своих отношений, вспоминая романтические моменты, начиная с первой встречи. Эти моменты им помогли пережить любимые фотографии и их собственная история, рассказанная командиром корабля.

Юрий Гагарин, цифровая копия великого космонавта, спросил пару о готовности стать мужем и женой. Он также попросил их поставить подписи в актовой записи и обменяться кольцами, после чего объявил брак зарегистрированным.

«Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях. Пусть ваша любовь будет также безгранична, как Вселенная, и красива, как планета Земля», — сказал цифровой Юрий Гагарин.

Автором сгенерированного образа стал технический специалист Сервис-ЗАГС.

