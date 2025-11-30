Павел Малков поздравил рязанцев с Днём матери

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с праздником – Днём матери.

В последнее воскресенье ноября мы празднуем День матери – праздник, наполненный теплом и душевностью. Мама всегда рядом, она готова поддержать, дать совет и утешить. Её любовь придаёт нам силы и помогает двигаться вперёд.

«Отдельное спасибо мамам наших защитников. Вы живёте с тревогой в сердце, но держитесь с огромным мужеством. Мы будем рядом и продолжим помогать всем семьям бойцов», – подчеркнул Павел Малков.

Берегите своих мам. Звоните им, обнимайте, говорите слова любви. Пока мама рядом, мы чувствуем себя защищёнными и счастливыми, как в детстве.