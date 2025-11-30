Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»

В субботу, 29 ноября, в Рязанском спортивном комплексе «Олимпийский» прошёл матч между хоккейным клубом «Рязань-ВДВ» и командой из Ханты-Мансийска «ЮГРА».

Начало игры оказалось успешным для рязанской команды. Первый гол забил Денис Мингалеев, что позволило «Рязань-ВДВ» выйти вперёд. Во втором периоде хоккеисты из Ханты-Мансийска не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, забив ещё две шайбы. К концу второго периода на табло горели цифры 2:3 в пользу «ЮГРЫ».

Игроки из Ханты-Мансийска продемонстрировали высокую эффективность в атаке. Они активно атаковали ворота соперника, и иногда хоккеистам «Рязань-ВДВ» было трудно противостоять их напору.

В третьем периоде гостям удалось забросить еще одну шайбу. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу ХК «ЮГРА».

«Первый период мы хорошо зашли, массу опасных моментов создали, реализовали один; было большинство пять на три, прилично по времени, что тоже нас не красит. Во втором периоде много борьбы проиграли, из-за этого соперник стал накладывать смены; дальняя лавка была, там силенки уходили, поэтому будем работать над этим компонентом. По структуре матч сложился разнопланово: первый наш период определенно, второй — соперника, третий уже и соперник «подсушивал» матч, и у нас не хватило для дополнительного штурма, хотя моменты в конце были; можно было вытащить из них что-то», — комментирует исход матча главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.