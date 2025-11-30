Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиСпорт

Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/hcryazan_official?from=search

В субботу, 29 ноября, в Рязанском спортивном комплексе «Олимпийский» прошёл матч между хоккейным клубом «Рязань-ВДВ» и командой из Ханты-Мансийска «ЮГРА».

Начало игры оказалось успешным для рязанской команды. Первый гол забил Денис Мингалеев, что позволило «Рязань-ВДВ» выйти вперёд. Во втором периоде хоккеисты из Ханты-Мансийска не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, забив ещё две шайбы. К концу второго периода на табло горели цифры 2:3 в пользу «ЮГРЫ».

Игроки из Ханты-Мансийска продемонстрировали высокую эффективность в атаке. Они активно атаковали ворота соперника, и иногда хоккеистам «Рязань-ВДВ» было трудно противостоять их напору.

В третьем периоде гостям удалось забросить еще одну шайбу. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу ХК «ЮГРА».

«Первый период мы хорошо зашли, массу опасных моментов создали, реализовали один; было большинство пять на три, прилично по времени, что тоже нас не красит. Во втором периоде много борьбы проиграли, из-за этого соперник стал накладывать смены; дальняя лавка была, там силенки уходили, поэтому будем работать над этим компонентом. По структуре матч сложился разнопланово: первый наш период определенно, второй — соперника, третий уже и соперник «подсушивал» матч, и у нас не хватило для дополнительного штурма, хотя моменты в конце были; можно было вытащить из них что-то», — комментирует исход матча главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.

Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»
Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»
Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»
Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»
Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»
Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»
Хоккейная команда «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккеистов «Рязань-ВДВ»

Другие материалы рубрики

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 