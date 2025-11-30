Новогодняя столица-2026
Самодельный дульно-зарядный пистолет обнаружили у жителя Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/umvd62

В Шиловском районе Рязанской области полицейские изъяли у местного жителя самодельный пистолет. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» получили сведения о том, что 61-летний житель села Авдотьинка хранит у себя дома самодельное огнестрельное оружие.

Полицейские провели осмотр дома и построек мужчины и обнаружили металлическую трубку, к которой была прикреплена деревянная ручка. Экспертиза показала, что это самодельный дульно-зарядный пистолет, пригодный для стрельбы. Оружие было изъято, а его владелец задержан.

Ранее этот мужчина уже был неоднократно судим за кражи и грабежи. Он провёл в местах лишения свободы около 20 лет и освободился достаточно давно. В последние годы он вёл спокойную жизнь.

По предварительным данным, мужчина изготовил пистолет несколько лет назад, но не использовал его. Оружие он спрятал в сарае, где оно было случайно обнаружено.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело против злоумышленника по ч.1 ст.222 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

