Итоговое сочинение написали 4500 выпускников учебных заведений Рязанской области

3 декабря в российских регионах выпускники 11 классов, а также те, кто окончил школу ранее, и студенты средних профессиональных учебных заведений написали итоговое сочинение. В Рязанской области участие в этом мероприятии приняли около 4500 человек.

Сочинение является обязательным условием для допуска одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации (ГИА) в конце учебного года. По собственному желанию его могут написать также выпускники прошлых лет и студенты колледжей, если им необходимо предоставить результаты при поступлении в вузы.

На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Жителям Рязанской области были предложены 6 тем, охватывающих такие аспекты, как роль семьи в жизни человека, развитие духовно-нравственных качеств, оценка собственных поступков и их влияние на окружающих, а также размышления о исторических событиях, влияющих на будущее страны.

Результаты сочинения будут оцениваться по системе «зачет» или «незачет». Ознакомиться с ними выпускники смогут не позднее 17 декабря. Те, кто не смог принять участие 3 декабря по уважительной причине, смогут воспользоваться дополнительными датами — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.