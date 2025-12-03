В Рязани вынесли приговор жене участника СВО, которая взяла 1,4 млн рублей в кредит на имя мужа

В Рязанском районном суде 31-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

С июля по сентябрь 2023 года женщина, пока её супруг находился в зоне СВО, использовала его мобильный телефон для оформления кредитов на его имя через банковское приложение. Общая сумма незаконно полученных займов составила более 1,4 млн рублей.

Деньги женщина потратила на личные нужды. В результате банк понёс ущерб на указанную сумму, а супруг женщины испытал моральный вред.

Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении остаётся в силе до вступления приговора в законную силу.