С добрым утром! Обзор новостей за 28 августа

В Комплексном центре социального обслуживания населения города Рязань открылся мини-клуб «Смарфтон+». Здесь горожане старше трудоспособного возраста смогут познакомиться с миром информационно-коммуникативных технологий. Бесплатные занятия будут проводиться один раз в неделю и длиться 2 часа. Курс обучения – 12 часов.

У жителя Касимова изъяли стреляющую авторучку. Экспертиза установила, что этот самодельный пистолет калибра 6,8 мм пригоден для производства выстрела и недавно из него стреляли. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В «Фотодоме» показали историю любви Анны Ахматовой и Николая Гумилев. Авторы программы — Дмитрий Рогов и Леонид Агальцов — обозначили формат концерта как «единое музыкально-поэтическое высказывание». Сюжетная линия вечера — переписка, которую ведут Николай Гумилев и Анна Ахматова. Музыка же создала соответствующее настроение и придала образную форму.

Рязанский радиотехнический университет попал в число вузов и научных организаций, которые должны будут вернуть деньги, выделенные Минобрнауки РФ на исследования и разработки. Рязанский радиотехнический университет должен вернуть 25 миллионов рублей. Причина возврата денег – расторжение соглашения в одностороннем порядке.

В арт-пространстве «Подвал» открылась художественная выставка Александра Марьяшина «Линия». Основной жанр – портрет. В экспозиции представлено более 25 работ, которые исполнены в карандаше и краске.

В Рязани ищут 84-летнюю Анну Егоровну Соколову. Сообщается, что пенсионерка ушла из дома во вторник, 27 августа. С тех пор её местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в помощи врачей, она не ориентируется в пространстве.

В Рязани скорая помощь застряла в ремонтируемом дворе. По словам пользователя соцсети, речь идёт о доме №30 корпус 1 на улице Бирюзова. Автомобиль застрял в песке в том месте, где с дороги снят асфальт.