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В Рязанском «Подвале» открылась художественная выставка

В среду, 28 августа, в арт-пространстве «Подвал» открылась художественная выставка Александра Марьяшина «Линия». Основной жанр – портрет. В экспозиции представлено более 25 работ, которые исполнены в карандаше и краске. По этим параметрам все полотна можно разделить на две части.

Первая – карандаш. Каждая линия, даже еле заметная, придает целостность изображению. Работы кажутся такими невесомыми, воздушными за счет плавности карандашных линий.

Вторая часть картин исполнена в краске. На мольбертах расположены яркие портреты молодых девушек. Художник передал эмоции и особое настроение каждой из героинь.

Александр Марьяшин является призером всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В его творчестве большое место занимают художественные эксперименты с новыми материалами и техниками.

Выставка будет работать с 28 августа по 1 сентября по адресу: улица Почтовая, 54.

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