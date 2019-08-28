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Рязанских пенсионеров научат пользоваться мессенджерами и электронной почтой

В Комплексном центре социального обслуживания населения города Рязань открылся мини-клуб «Смарфтон+». Здесь горожане старше трудоспособного возраста смогут познакомиться с миром информационно-коммуникативных технологий.

Участники клуба смогут изучить возможность регистрации на Едином портале Государственных услуг, в социальных сетях, научатся пользования электронной почтой, мессенджерами WhatsApp, Skype и Viber.

Записаться в мини-клуб в Комплексном центре социального обслуживания населения на Московском шоссе, 18.

Бесплатные занятия будут проводиться один раз в неделю и длиться 2 часа. Курс обучения – 12 часов.

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