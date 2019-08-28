Рацион питания рязанцев оказался самым низкокалорийным в России

По итогам прошлого года в среднем один россиянин потреблял 2651,5 ккал в сутки. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.



В Рязанской области среднесуточный рацион питания самый низкокалорийный в России. Об этом, со ссылкой на Росстат, сообщает RT.



По данным Росстата, в 2018 году в среднем один россиянин потреблял 2651,5 ккал в сутки. В Рязанской области этот показатель составил 2180,1 ккал.



Наиболее калорийное питание у жителей Дагестана (3988,3 ккал), Кабардино-Балкарии (3619,3 ккал), Ингушетии (3406,4 ккал), Тюменской области (3200,7 ккал) и Башкортостана (3169,8 ккал).



Очень близки к показателям Рязани и в соседней Тамбовской области – 2228,7 ккал, а также в Москве – 2261 ккал в сутки.



Также сообщается, что большая часть рациона россиян – хлеб и хлебо-булочная продукция. На селе она составляет 38,1% от дневного рациона, в городе – 34,3%. Мясная продукция занимает 15,5% рациона на селе и 18,8% в городе. Сладости и кондитерские изделия в городе и на селе употребляют практически поровну – они составляют 12% рациона.



Меньше всего россияне едят рыбу – 1,7% от среднего суточного рациона.

