В Рязани скорая помощь застряла в ремонтируемом дворе

В Рязани автомобиль скорой помощи застрял во дворе, где ведётся благоустройство. Информация об этом появилась в паблике Канищево моя территория.



По словам пользователя соцсети, речь идёт о доме №30 корпус 1 на улице Бирюзова. Там ведутся работы по благоустройству. Вернее, по информации из ВК, должны вестись, но «дорогу разворотили уже больше месяца назад».



На фотографии видно, что автомобиль скорой застрял в песке в том месте, где с дороги снят асфальт. Также сообщается, что это уже вторая скорая за три дня, оказавшаяся в такой ситуации.

