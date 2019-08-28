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В Рязани скорая помощь застряла в ремонтируемом дворе

В Рязани автомобиль скорой помощи застрял во дворе, где ведётся благоустройство. Информация об этом появилась в паблике Канищево моя территория.

По словам пользователя соцсети, речь идёт о доме №30 корпус 1 на улице Бирюзова. Там ведутся работы по благоустройству. Вернее, по информации из ВК, должны вестись, но «дорогу разворотили уже больше месяца назад». 

На фотографии видно, что автомобиль скорой застрял в песке в том месте, где с дороги снят асфальт. Также сообщается, что это уже вторая скорая за три дня, оказавшаяся в такой ситуации.

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