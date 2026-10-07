У жителя Рязани обнаружили 8,63 кг марихуаны 

Арестован житель Рязани, в домовладении которого наркополицейские изъяли более 8,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Силовики пресекли преступную деятельность 52-летнего жителя областного центра по изготовлению и хранению марихуаны в крупном размере.

Ранее оперативникам УНК УМВД стало известно, что рязанец, ранее судимый за наркопреступления, должных выводов не сделал и вновь занялся незаконным оборотом наркотиков, и с этой целью он выезжает в свое домовладение в село Барашево Сасовского округа. Полицейские при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии задержали злоумышленника в данном населенном пункте и провели в домовладении санкционированное судом обследование.

В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия сыщики обнаружили в хозяйственной постройке среди домашней утвари и продуктов питания два больших мешка с растительной массой. Исследованием подтверждено, что изъятое вещество является марихуаной массой 8 килограммов 630 граммов.

Задержанный признался, что летом вырастил на своем участке кусты конопли, а затем из взрослых растений изготовил марихуану, якобы для личного употребления. Сейчас эту версию проверяют оперативники.

В отношении мужчины следователем межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).

Санкции статьи за данное деяние предусматривают наказание в виде лишения на срок до 10 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.