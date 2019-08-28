У жителя Касимова изъяли стреляющую авторучку

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» выявили и пресекли незаконное хранение изготовленного кустарным путем огнестрельного оружия типа «авторучка» калибра 6,8 мм. Оружие и несколько патронов изъяли.



Полицейские получили сведения, что территории усадьбы 62-летнего жителя города Касимова иногда слышаться звуки, похожие на выстрелы. Сотрудники полиции, не привлекая внимания, опросили жителей соседних домов и выяснили, что звуки выстрелов слышали и, по словам мужчин-охотников, — это не выстрелы из охотничьего ружья, а возможно – стреляли из малокалиберной винтовки. Такие звуки – не очень громкие.



Сотрудники полиции осмотрели жилище и надворные постройки на усадьбе пенсионера и нашли в сарае в импровизированном тайнике изготовленное кустарным путем огнестрельное оружие типа «авторучка», при этом ствол с пружинным пусковым механизмом был прикреплен к ручке. Устройство изъяли. Злоумышленника задержали.



Экспертиза установила, что этот самодельный пистолет калибра 6,8 мм пригоден для производства выстрела и недавно из него стреляли.



Также полицейские нашли несколько патронов калибра 6,8 мм.



Анализируя технические характеристики и состояние самодельного оружия, полицейские эксперты-криминалисты пришли к выводу, что это устройство было изготовлено на домашнем слесарном оборудовании, установленном в сарае пенсионера. В дальнейшем было выявлено, что злоумышленник сам изготовил этот пистолет.



По предварительной информации, мужчина с давних пор интересовался оружием и его историей. Особенно он увлекался огнестрельным оружием. В какой-то момент он решил проверить свои навыки в обработке металла и знания устройства огнестрельного оружия и в домашних условиях изготовил оружие типа «авторучка», потом прикрепил его к ручке. Неоднократно он стрелял по мишеням — проверял получившиеся оружие у себя на огороде. Затем злоумышленник планировал хранить кустарный пистолет у себя дома для коллекции.



Полицейские выясняют происхождение патронов.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное хранение оружия и боеприпасов) и уголовное дело по ч.1 ст.223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

