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В «Фотодоме» показали историю любви Анны Ахматовой и Николая Гумилева

В среду, 28 августа, в «Фотодоме» провели концертную программу «Про любовь». Это история любви Анны Ахматовой и Николая Гумилева, представленная в виде переписки авторов.

Авторы программы — Дмитрий Рогов и Леонид Агальцов — обозначили формат концерта как «единое музыкально-поэтическое высказывание». Сюжетная линия вечера — переписка, которую ведут Николай Гумилев и Анна Ахматова. Музыка же создала соответствующее настроение и придала образную форму.

– Этот поэтический разговор отражает хитросплетения судеб двух поэтов и супругов в одной из жизней. В их разговоре отношения поднимаются с уровня «мужчина и женщина», «возлюбленный и возлюбленная» до высоты двух родственных душ, встреча и любовь которых были предопределены свыше, – отметил один из авторов программы Леонид Агальцов.

На концерте выступили рязанские музыканты Дмитрий Рогов (контрабас), Елена Яковлева (фортепиано), Алексей Черкасов (скрипка), Александра Демченко (скрипка) и Сергей Мунинкин (кларнет). В исполнении участников проекта «Полторы комнаты» Алины Калинкиной и Леонида Агальцова зрители услышали произведения Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

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