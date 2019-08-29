В Рязанской области снизилось число природных пожаров

По сравнению с 2018 годом в этом году число природных пожаров в Рязанской области снизилось более чем на 60%. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.



Не последнюю роль в этом, по мнению представителей МЧС, сыграло введение на территории региона особого противопожарного режима. Он действовал с 23 апреля, был введён запрет на въезд в леса.



– В последние недели случаев загораний в лесах не зарегистрировано, прошли дожди, пожароопасная обстановка стабилизировалась, – отмечается на сайте ГУ МЧС России.



Из-за этого с 27 августа особый противопожарный режим в Рязанской области был отменён.

