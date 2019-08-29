Мединский одобрил реставрацию театров в Рязани

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложение о реставрации Театра драмы и ТЮЗа в Рязани. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Подробности Любимов не сообщил, отметив только, что на встрече с федеральным министром и его подчинёнными обсуждался вопрос о строительстве и реконструкции домов культуры в районах области.
Ещё одной темой встречи стало состояние музея Пожалостина.
– Сошлись во мнении, что его реставрация позволит увеличить посещаемость музея, – написал губернатор у себя на странице.