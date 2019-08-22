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С добрым утром! Обзор новостей за 21 августа

Стала известна информация об открытии третьего в Рязани KFC. Он откроется в ТРЦ «Малина» в центре Рязани. Сейчас в городе работает два KFC – в ТРЦ «Премьер» и ТРЦ «М5 Молл».

Солотчинский мост через Оку в Рязани перекрывали сотрудники полиции. Полицейские проводили следственные действия в рамках уголовного дела о смертельном ДТП на мосту.

Впервые в «Фотодоме» прошла концертная программа «Музыка наших сердец». В ней приняли участие солисты Рязанского музыкального театра Ирина Мезенева, Ирина Воликова, Алена Селивестрова, Сергей Гайдей, Марина и Сергей Головкины. Они исполнили для рязанцев арии и дуэты из классических и советских оперетт, фрагменты мюзиклов и популярные песни.

Рязанца арестовали за сексуальные действия в отношении 5-летней дочери. По версии следствия, с сентября прошлого года он неоднократно совершал действия против половой неприкосновенности ребёнка 2013 года рождения.

В Рязанском районе отменили популярный молочный фестиваль «За Окой пасутся Ко». Праздник проводился в дубовой роще между сёлами Коростово и Заокское Рязанского района в начале сентября. Вопрос о его дальнейшей судьбе остается открытым.

Рязанские активисты добились зачисления в детский сад ребёнка матери-одиночки. Они направили обращения в администрацию города и министерство образования и молодёжной политики Рязанской области с просьбой обеспечить мальчика местом в детском саду. Из администрации города пришёл ответ, в котором сообщалось, что мальчик зачислен в детский сад №139.

В Рязани прошел фестиваль «Рязанское качество». На нем рязанцы познакомились с продукцией регионального производителя. А лучшим региональным товаропроизводителям вручили знак «Рязанское качество».

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