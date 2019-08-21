Впервые в «Фотодоме» выступили артисты Рязанского музыкального театра

В среду, 21 августа, в «Фотодоме» прошла концертная программа «Музыка наших сердец». В ней приняли участие солисты Рязанского музыкального театра Ирина Мезенева, Ирина Воликова, Алена Селивестрова, Сергей Гайдей, Марина и Сергей Головкины.

Они исполнили для рязанцев арии и дуэты из классических и советских оперетт, фрагменты мюзиклов и популярные песни. Среди них известная песня Шарля Азнавура «Вечная любовь», композиция «Аве Мария», отрывок из мюзикла «Телохранитель» и другие.

– Послушав нашу разнообразную программу, человек уже будет иметь некое представление о музыке и о нашем театре. Здесь у нас знакомство с классикой, артистами и их голосами. Сегодня наша миссия – познакомить рязанцев с театром, – отметила администратор Рязанского музыкального театра Светлана Агапчева.

Концертная программа была приурочена к Году театра. Впервые артисты Рязанского областного музыкального театра выступили в «Фотодоме».