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Рязанца арестовали за сексуальные действия в отношении 5-летней дочери

Касимовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, которого подозревают в совершении сексуальных действий в отношении своей дочери. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, с сентября прошлого года он неоднократно совершал  действия против половой неприкосновенности ребёнка 2013 года рождения. Девочка, из-за своего юного возраста, не понимала, что происходит.

В настоящее время задержанного взяли под стражу, расследование продолжается. 

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