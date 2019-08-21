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Рязанские активисты добились зачисления в детский сад ребёнка матери-одиночки

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта помогли зачислить в детский сад сына матери-одиночки. Ольга Пичугина подала документы на зачисление своего ребёнка в детский сад в 2018 году. В январе она подала документы для подтверждения льготной очереди в несколько детских садов. А в апреле женщина, воспитывающая ребёнка одна, обнаружила что во всех детских садах очередь сдвинулась назад, так как на момент зачисления её сыну не исполнится трёх лет.
Поскольку время декретного отпуска истекало, и женщине нужно было выходить на работу, она обратилась за помощью в ОНФ.

Рязанские активисты Народного фронта направили обращения в администрацию города и министерство образования и молодёжной политики Рязанской области с просьбой обеспечить мальчика местом в детском саду. В конце августа из администрации города пришёл ответ, в котором сообщалось, что мальчик зачислен в детский сад №139.

– Проблема очередей в детских садах очень острая. Мы рады, что смогли разрешить данную ситуацию в пользу мамы-одиночки, и надеемся, что таких случаев будет меньше. Дошкольное образование должно быть доступно, особенно для многодетных семей и семей, где ребёнка воспитывает один родитель, – сказала член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгения Рябова.

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