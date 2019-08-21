Региональные товаропроизводители получили знак «Рязанское качество»

В среду, 20 августа, в Рязани около ТЦ «Европа» прошел фестиваль «Рязанское качество». На нем рязанцы познакомились с продукцией регионального производителя. Фестиваль организовало Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

Для рязанцев прошла ярмарка-дегустация молочных продуктов, мясных деликатесов, полуфабрикатов, чая, меда, хлебобулочных и кондитерских изделий ведущих товаропроизводителей Рязанского региона.

Помимо этого, лучшим предприятиям вручили знак «Рязанское качество». Среди них «Старожиловский молочный комбинат», «Хлебозавод №1 города Рязани», «ЭкоСфера» и другие. Эти предприятия имеют безупречную репутацию, предоставляют льготы для отдельных категорий граждан, уделяют внимание профессиональному уровню работников и выпуску качественной продукции, участвуют в конкурсах профессионального мастерства.

Для производителей и представителей предприятий розничной торговли и сотрудников администраций муниципальных образований Рязанской области, курирующих вопросы развития потребительского рынка, работал большой бесплатный зал-лекторий.

А пока с детьми играли аниматоры, на импровизированной сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы Рязани.