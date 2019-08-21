В ООО «Агрохолдинг Скопинский» завезли 50 молодых телят

В 2019 году «Агрохолдинг Скопинский» закупил 50 телят из племенного хозяйства у инвестора Старожиловского района.

– Телятник у нас новый, построен в этом году. Сейчас откармливаем молодняк по новой технологии. Каждый теленок находится в индивидуальном переносном вольере, с кормушкой и поилкой, что особенно положительно сказывается на быстром наборе веса у месячных телят, – пояснил начальник комплекса Василий Мартынов.

На территории комплекса находится ещё один телятник для 8-20 месячных телочек, а также коровник. Стадо преимущественно импортное. Завезено из Венгрии и Голландии. На предприятии делается упор на наращивание поголовья скота. Для этого закупается молодняк из других хозяйств. Животноводческий комплекс оборудован карусельным залом на 40 мест.

– Дойка проходит в два этапа. Данная конструкция заметно облегчает процесс доения, – отметила старшая доярка Наталья Савкина.

ООО «Агрохолдинг Скопинский» поставляет свою продукцию на молокозаводы Москвы и Московской области, где производят молочные продукты, преимущественно сырки. Помимо этого сельхозпредприятие производит розничную торговлю молока в г. Скопине. Сами работники употребляют только продукцию своего предприятия, ссылаясь на высокое качество и отменный вкус молока.