На главную Рязань Общество В ООО «Агрохолдинг Скопинский» завезли 50 молодых телят
РязаньОбществоФото

В ООО «Агрохолдинг Скопинский» завезли 50 молодых телят

В 2019 году «Агрохолдинг Скопинский» закупил 50 телят из племенного хозяйства у инвестора Старожиловского района.

– Телятник у нас новый, построен в этом году. Сейчас откармливаем молодняк по новой технологии. Каждый теленок находится в индивидуальном переносном вольере, с кормушкой и поилкой, что особенно положительно сказывается на быстром наборе веса у месячных телят, – пояснил начальник комплекса Василий Мартынов.

На территории комплекса находится ещё один телятник для 8-20 месячных телочек, а также коровник. Стадо преимущественно импортное. Завезено из Венгрии и Голландии. На предприятии делается упор на наращивание поголовья скота. Для этого закупается молодняк из других хозяйств. Животноводческий комплекс оборудован карусельным залом на 40 мест.

– Дойка проходит в два этапа. Данная конструкция заметно облегчает процесс доения, – отметила старшая доярка Наталья Савкина.

ООО «Агрохолдинг Скопинский» поставляет свою продукцию на молокозаводы Москвы и Московской области, где производят молочные продукты, преимущественно сырки. Помимо этого сельхозпредприятие производит розничную торговлю молока в г. Скопине. Сами работники употребляют только продукцию своего предприятия, ссылаясь на высокое качество и отменный вкус молока.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Региональные товаропроизводители получили знак «Рязанское качество»

В ООО «Агрохолдинг Скопинский» завезли 50 молодых телят

Фестиваль уличной культуры «Железка-2019» пройдёт в новом формате

Боливия: успей обменять зарплату

В ДТП в Михайловском районе пострадал житель Москвы

Федеральный телеканал показал рязанскую поликлинику в сюжете про проблемы здравоохранения

Рязанцы могут принять участие в благотворительной акции

Новомичуринск получил статус моногорода

С добрым утром! Обзор новостей за 20 августа

В 2019 году на повышение безопасности дорог в Рязанской области направят 345 млн рублей

Рязанский бизнес может получить банковскую реабилитацию

Жители Михайловского района попросили губернатора отремонтировать больницу

Верховный суд отклонил жалобу рязанца на застройку территории в центре города

Рязанские полицейские задержали мужчин, стрелявших на реке из автомата Калашникова

Девушка с аккордеоном показала рязанцам музыкальный моноспектакль

В Рязани на расстоянии километра от завода «Сплав» построят микрорайоны на 25 тысяч человек

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

1 апреля туристическая компания «МК-тревел» отмечает 15-летие

Рязанка Ольга Малахова стала экспертом популярной телепередачи на Первом канале

В ЦФО придут дожди