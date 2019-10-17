Обзор новостей Рязани и области за 16 октября

Рязань объявлена «Новогодней столицей России», и программа празднования уже появилась в открытом доступе. Ознакомиться с ней вы можете на нашем сайте.

В МП «Детское питание» прошло совещание по информации о нарушениях на предприятии. Заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин поручил провести дополнительную служебную проверку и усилить контроль за работой пищеблока и склада.

В Касимове появилось граффити с учёным Владимиром Уткиным. Город стал участником регионального проекта «Рисунки Победы». Площадкой для масштабного граффити выбрана стена Дворца культуры.

Житель Рязанской области перевозил украденную и убитую корову в «Жигулях». Ранее судимого 55-летнего местного жителя полицейские задержали в Ряжском районе. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

Здания Рязани продолжают украшать архитектурно-художественной подсветкой. Теперь она появилась на здании Городского клинического родильного дома №2, Железнодорожного вокзала Рязань-2, МБОУ «Школа №6», Городской Детской поликлиники №7, Рязанского государственного радиотехнического университета, гостиницы «Ока», а также Автосалон на ул. Горького.

В Рязани начала работу осенняя выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». В экспозицию вошли более 150 работ участников со всего региона. Выставка открылась в рамках выставочно-просветительского проекта «Незабытые сражения».

В Рязанском агротехнологическим университете наградили студенческие спецотряды. В этом году студентам за время практики удалось отремонтировать 116 единиц сельскохозяйственной техники, намолотить 8 648 тонн зерна, подготовить 12 080 га под посев озимых культуры, заготовить и перевезти 23 846 тонн кормов, обслужить около 35 000 голов скота, надоить 530 тонн молока.