В Рязани на выставке военно-исторического моделизма представили более 150 моделей

В среду, 16 октября, в Рязани начала работу осенняя выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». В экспозицию вошли более 150 работ участников со всего региона. Выставка открылась в рамках выставочно-просветительского проекта «Незабытые сражения».

– Моделизм – это развитие творческих и рабочих навыков. Пусть в миниатюре, но ребёнок начинает работать с инструментами, учить пользоваться ими. Работа с мелкими деталями развивает мелкую моторику, приучает к усидчивости, терпению. Собирая один образец техники, ребёнок знакомится с историей – ему становится интересен исторический контекст, – рассказал председатель РРОО «Клуб истории, моделизма, реконструкции «Долг» Юрий Тикунов.

Все работы представлены в нескольких номинациях – «Наземная техника», «Авиация», «Миниатюра», «Диорама и виньетки» и «Флот». Модели оцениваются в двух возрастных группах – дети (до 12 лет) и юниоры (с 13 до 17 лет включительно).

Основные критерии отбора – масштабность, историческое соответствие и непосредственное участие автора в создании работы.

Посетить выставку можно до 1 ноября 2019 года в музее «Герои Брестской крепости» по адресу Заводской поезд, д. 1 со вторника по воскресенье с 12.00 до 19.00. Награждение победителей состоится 1 ноября 2019 года в 15.00.