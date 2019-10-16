Житель Рязанской области перевозил украденную и убитую корову в «Жигулях»

В Ряжском районе полицейские задержали ранее судимого 55-летнего местного жителя, подозреваемого в краже коровы. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Ночью мужчину остановили на въезде в Ряжск, когда он ехал за рулём автомобиля «Жигули». Как позже отметил один из инспекторов ГИБДД, в какой-то момент он интуитивно почувствовал что-то неладное и решил проверить машину.



Когда полицейский брал у водителя документы на проверку, он заметил в салоне коровью голову и несколько пакетов. Сотрудники ГИБДД попросил водителя показать, что находится в салоне, тот же бросился бежать. Далеко уйти мужчина не сумел – его задержали и доставили в отдел.



В полиции выяснилось, что судимый за кражу крупного рогатого скота мужчина вновь украл корову – на этот раз из летнего загона фермы у села Чирково. Злоумышленника задержали. Убедившись, что сторожа нет, он вывел корову в лес, где убил и разделал тушу. Мясо и голову мужчина погрузил на «Жигули» и повёз домой, но был остановлен на ночной дороге полицейскими.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

