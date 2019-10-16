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Ещё несколько зданий в Рязани украсили архитектурной подсветкой

Здания Рязани продолжают украшать архитектурно-художественной подсветкой. За последние три месяца подсветка появилась на здании Городского клинического родильного дома №2, Железнодорожного вокзала Рязань-2, МБОУ «Школа №6», Городской Детской поликлиники №7, Рязанского государственного радиотехнического университета, гостиницы «Ока», а также Автосалон на ул. Горького.

Напомним, за год фасадную подсветку установили более чем на 60 домах Рязани.

Как сообщает сайт администрации города, в ближайшее время архитектурная подсветка появится на зданиях Академии ФСИН России на (ул. Сенная, д. 1), Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (ул. Ленина, д. 22), Николо-Ямского Храма (ул. Циолковского, д. 8), церкви Царственных Страстотерпцев (на Московском шоссе) и других.

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