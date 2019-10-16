Появилась полная программа проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020»

Рязань объявлена Новогодней столицей России. В связи с этим в нашем городе пройдёт много праздников, концертов, фестивалей. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована в группе проекта «Рязань-Новогодняя столица 2020».

Торжественное открытие Новогодней столицы состоится 7 декабря на площади Ленина. На Лыбедском бульваре в этот же день начнёт работать ярмарка новогодних игрушек и фестиваль народных промыслов.

8 декабря в Лесопарке представят шоу-программу «Дед Мороз в Новогодней деревне», а на улице Почтовой стартует проект «Рязанский почтальон».

14 декабря на площади Ленина можно будет увидеть зимнее шоу от Ростуризма.

15 декабря состоится традиционный парад Дедов Морозов.

21 декабря на Почтовой можно принять участие в гастрономическом фестивале «ПирожОК». На Лыбедском бульваре в этот день покажут театральный капустник «НовоГод театра».

28 декабря старый год рязанцы будут провожать на городском корпоративе «Оливьешоу» (Лыбедский бульвар).

В новогоднюю ночь на площади Ленина состоится праздничная шоу программа #Рязань2020.

С 1 по 7 января на Лыбедском бульваре будет работать цирковой «Балаган», шоу-программа «Танцев ТНТ».

На 2 января назначен зимний день ВДВ: новолимпийские игры, снежная атлетика, рыбатлон, новогодний слалом и многое другое.

3 января на Лыбедском бульваре – фестиваль пряников и глинтвейна.

4 января на Лыбедском бульваре – шоу программа от ТНТ

5 января в Лесопарке валенковое многоборье

5 и 6 января фестиваль огня и света в Кремле и на Лыбедском бульваре.

7 января в Рязанском новогоднем доме пройдёт всероссийский «Рождественский бал», а на Лыбедском бульваре будут закрывать Новогоднюю столицу и встречать Рождество.

Также в течение месяца с 7 декабря по 7 января в ресторанах Рязани будет проходить гастрономический фестиваль «Кухни рязанского края».

Полная программа фестиваля:

