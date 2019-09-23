Рязанец набросился на судебного пристава

Житель города Рязани гражданин Ф. набросился на судебного пристава во время подписания документов. Приставы передали представителю должника ООО «Архитектурное бюро «А-Студио» гражданину Ф документы на ответственное хранение материальных ценностей.

Мужчина прочитал документы, подписал их, а потом разорвал их на четыре части. Далее он начал оскорблять приставов и выхватывать документы по исполнительному производству.

Судебный пристав предупредил нарушителя о возможном применении физической силы. Однако гражданин Ф проигнорировал предупреждение и продолжил кидаться на пристава и хвататься руками за табельное оружие судебного пристава.

Приставу пришлось применить боевой приём «загиб руки за спину» и надеть на хулигана наручники, сообщает сайт УФССП России по Рязанской области.

Далее гражданин Ф был передан сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении Гражданина Ф уголовного дела, предусмотренного ст. 318 УК РФ.