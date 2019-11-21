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Рязанцы продолжают стоять в очередях за справками для водительских прав

Жители Рязани продолжают выстраиваться в очереди к отделению Рязанского наркодиспансера на улице МОГЭС, 3Б. Именно там можно получить справку для водительских прав в одном месте.

Фото с места событий в редакцию РИА «7 новостей» прислала читательница. По её словам, людям приходилось стоять в очереди пять часов на улице, затем ещё час внутри. Сегодня некоторые собирались занимать очередь с пяти часов утра.

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Люди хотят получить справку по старой цене. Дело в том, что выдача справок существенно подорожает из-за обязательного «анализа на алкоголизм». Поэтому рязанцы и выстраиваются в очереди.

– Справка действует год, – рассказала собеседница агентства, – поэтому в очереди не только те, кому она нужна сейчас, а также те, кто берёт её «впрок».

Напомним также, что Минздрав Рязанской области принял меры, чтобы сократить очереди 20 и 21 ноября. 

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