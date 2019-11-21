Стала известна средняя зарплата дорожных рабочих в Рязани

Средняя зарплата дорожного рабочего в Рязани составляет 34 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.



Эксперты портала проанализировали зарплаты дорожных рабочих в 70 крупнейших городах России. Больше всего, как обычно, платят в Москве, где средняя зарплата составляет 50 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге дорожные рабочие получают в среднем 46 тысяч.



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Если брать города ЦФО, то там ситуация следующая: Тула – 35 тысяч, Владимир – 33 тысячи, Липецк и Тамбов – 30 тысяч рублей в месяц.

