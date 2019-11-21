На главную Новости Рязани Стала известна средняя зарплата дорожных рабочих в Рязани
Новости РязаниОбщество

Стала известна средняя зарплата дорожных рабочих в Рязани

Средняя зарплата дорожного рабочего в Рязани составляет 34 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob

Эксперты портала проанализировали зарплаты дорожных рабочих в 70 крупнейших городах России. Больше всего, как обычно, платят в Москве, где средняя зарплата составляет 50 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге дорожные рабочие получают в среднем 46 тысяч. 

‡агрузка...

Если брать города ЦФО, то там ситуация следующая: Тула – 35 тысяч, Владимир – 33 тысячи, Липецк и Тамбов – 30 тысяч рублей в месяц. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»