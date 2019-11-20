В Рязани открыли дополнительный пункт получения «водительских справок»

С 22 ноября в России изменится порядок получения «водительской справки». В соответствии с новым порядком водителям необходимо будет пройти обследование врачом-психиатром-наркологом, а также сдать анализы на наличие психоактивных веществ в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.

Маркер карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) помогает выявить хроническое злоупотребление алкоголем и не допустить таких людей к управлению транспортом.

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За счёт введения этих исследований стоимость медицинской «водительской справки» выросла. Многие поспешили пройти медкомиссию до вступления в силу новых правил, что привело к большим очередям.

Чтобы облегчить процесс получения справок 20 и 21 ноября специалисты областного наркологического диспансера приняли следующие меры:

– отделение платных услуг будет работать с 8.00 до 20.00;

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–число врачей психиатров-наркологов, выдающих медицинские заключения, увеличено;

– дополнительный пункт выдачи медицинских заключений работает по адресу Скорбященский проезд, д.8, часы работы с 8.30 до 16.00.