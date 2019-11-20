В Касимовском районе появилось граффити с космонавтом

Касимовский район стал участником регионального проекта «Рисунки Победы». Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.



Инициатором проекта выступило региональное отделение организации «Волонтёры Победы» при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области. В его рамках на стенах зданий Рязани и ряда муниципальных образований региона появились 7 тематических рисунков.



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В Касимовском районе площадкой для масштабного граффити выбрана стена Елатомской средней школы. В течение двух дней московские художники наносили на стену рисунок космонавта.

