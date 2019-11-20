На главную Новости Рязани В Касимовском районе появилось граффити с космонавтом
Новости РязаниОбщество

В Касимовском районе появилось граффити с космонавтом

Касимовский район стал участником регионального проекта «Рисунки Победы». Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования. 

Инициатором проекта выступило региональное отделение организации «Волонтёры Победы» при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области. В его рамках на стенах зданий Рязани и ряда муниципальных образований региона появились 7 тематических рисунков. 

‡агрузка...

В Касимовском районе площадкой для масштабного граффити выбрана стена Елатомской средней школы. В течение двух дней московские художники наносили на стену рисунок космонавта.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»