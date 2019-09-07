Рязанцы могут познакомиться с продукцией регионального производителя

В субботу, 7 сентября, на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета проходит V региональный фестиваль «Спожинки». Его организатором является министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

На празднике представлены площадки 20 районов региона, а участие в фестивале принимают 150 сельхозпредприятий и фермеров. Рязанцы покупают молочную продукцию Старожиловского района, проходят мастер-классы на станции у Александро-Невского района, пробуют продукцию предприятий Шацкого района – словом, программа праздника действительно обширная.

– Мы представляем сегодня молочный завод и хлебокомбинат. На фестиваль «Спожинки» приезжаем каждый год. Хочется отметить, что в этот раз он стал еще более масштабным, а у нас уже появились постоянные клиенты, – поделилась одна из представительниц Шацкого района Надежда Сурина.

Действительно, подобный фестиваль дает возможность разным предприятиям региона заявить о себе, ведь не всегда есть возможность «попасть» на прилавки в магазин. А как рассказывают фермеры, зачастую региональная продукция гораздо качественнее известных федеральных компаний.

Праздник проходит сегодня до 15.00 часов. У рязанцев есть возможность купить продукцию региональных предприятий, сделать памятные снимки и интересно провести время.